https://ria.ru/20230606/ssha-1876343456.html
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР - РИА Новости, 06.06.2023
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:42
2023-06-06T02:42
2023-06-06T02:42
сша
китай
сингапур (город)
марк милли
ллойд остин
ли шанфу
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_afddff88b4bdb10b9489dc62293bedc8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским коллегой. "У меня не было возможности переговорить с моим коллегой. Я разговаривал с моим предыдущим коллегой. У них планово сменилось командование. Я думаю, это было в октябре или ноябре, когда они проводили последний партийный съезд. У меня не было возможности с тех пор переговорить с его преемником", - сказал телеканалу CNN генерал, сам скоро уходящий в отставку. Шеф Пентагона Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ. Они, однако, обменялись рукопожатием и перекинулись приветственными словами на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходил в Сингапуре 2-4 июня. По словам Милли, обмен посланиями между военными обеих стран продолжается, но он и Остин "хотели бы иметь возможность говорить", чтобы избегать эскалации напряженности. "Я лично не думаю, что война между Китаем и США неизбежна... Они (отношения) должны оставаться в статусе конкуренции, но чтобы этого добиться, странам нужно говорить друг с другом, а в кризисные периоды необходима деэскалация", - сказал он.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html
сша
китай
сингапур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3bd45f8f1514d9bebbaeba365dacd6ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, сингапур (город), марк милли, ллойд остин, ли шанфу, министерство обороны сша, в мире
США, Китай, Сингапур (город), Марк Милли, Ллойд Остин, Ли Шанфу, Министерство обороны США, В мире
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР
Глава генштаба США заявил, что с конца прошлого года не может связаться с коллегой в КНР