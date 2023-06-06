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Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР - РИА Новости, 06.06.2023
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02:42 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ssha-1876343456.html
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР - РИА Новости, 06.06.2023
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:42
2023-06-06T02:42
сша
китай
сингапур (город)
марк милли
ллойд остин
ли шанфу
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским коллегой. "У меня не было возможности переговорить с моим коллегой. Я разговаривал с моим предыдущим коллегой. У них планово сменилось командование. Я думаю, это было в октябре или ноябре, когда они проводили последний партийный съезд. У меня не было возможности с тех пор переговорить с его преемником", - сказал телеканалу CNN генерал, сам скоро уходящий в отставку. Шеф Пентагона Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ. Они, однако, обменялись рукопожатием и перекинулись приветственными словами на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходил в Сингапуре 2-4 июня. По словам Милли, обмен посланиями между военными обеих стран продолжается, но он и Остин "хотели бы иметь возможность говорить", чтобы избегать эскалации напряженности. "Я лично не думаю, что война между Китаем и США неизбежна... Они (отношения) должны оставаться в статусе конкуренции, но чтобы этого добиться, странам нужно говорить друг с другом, а в кризисные периоды необходима деэскалация", - сказал он.
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сша, китай, сингапур (город), марк милли, ллойд остин, ли шанфу, министерство обороны сша, в мире
США, Китай, Сингапур (город), Марк Милли, Ллойд Остин, Ли Шанфу, Министерство обороны США, В мире
Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР

Глава генштаба США заявил, что с конца прошлого года не может связаться с коллегой в КНР

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским коллегой.
«
"У меня не было возможности переговорить с моим коллегой. Я разговаривал с моим предыдущим коллегой. У них планово сменилось командование. Я думаю, это было в октябре или ноябре, когда они проводили последний партийный съезд. У меня не было возможности с тех пор переговорить с его преемником", - сказал телеканалу CNN генерал, сам скоро уходящий в отставку.
Шеф Пентагона Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ. Они, однако, обменялись рукопожатием и перекинулись приветственными словами на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходил в Сингапуре 2-4 июня.
По словам Милли, обмен посланиями между военными обеих стран продолжается, но он и Остин "хотели бы иметь возможность говорить", чтобы избегать эскалации напряженности.
"Я лично не думаю, что война между Китаем и США неизбежна... Они (отношения) должны оставаться в статусе конкуренции, но чтобы этого добиться, странам нужно говорить друг с другом, а в кризисные периоды необходима деэскалация", - сказал он.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СШАКитайСингапур (город)Марк МиллиЛлойд ОстинЛи ШанфуМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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