https://ria.ru/20230606/ssha-1876343456.html

Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР

Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР - РИА Новости, 06.06.2023

Глава генштаба США с прошлого года не может связаться с коллегой в КНР

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:42

2023-06-06T02:42

2023-06-06T02:42

сша

китай

сингапур (город)

марк милли

ллойд остин

ли шанфу

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался, что у него с конца прошлого года нет возможности общаться со своим китайским коллегой. "У меня не было возможности переговорить с моим коллегой. Я разговаривал с моим предыдущим коллегой. У них планово сменилось командование. Я думаю, это было в октябре или ноябре, когда они проводили последний партийный съезд. У меня не было возможности с тех пор переговорить с его преемником", - сказал телеканалу CNN генерал, сам скоро уходящий в отставку. Шеф Пентагона Ллойд Остин запрашивал встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу на прошлой неделе, но получил отказ. Они, однако, обменялись рукопожатием и перекинулись приветственными словами на региональном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходил в Сингапуре 2-4 июня. По словам Милли, обмен посланиями между военными обеих стран продолжается, но он и Остин "хотели бы иметь возможность говорить", чтобы избегать эскалации напряженности. "Я лично не думаю, что война между Китаем и США неизбежна... Они (отношения) должны оставаться в статусе конкуренции, но чтобы этого добиться, странам нужно говорить друг с другом, а в кризисные периоды необходима деэскалация", - сказал он.

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html

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китай

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