https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876466453.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:00

2023-06-06T19:00

2023-06-06T19:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 июня 2023 годаМинистр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытки атаковать на семи направлениях, но были остановлены действиями российских частей. За три дня контрнаступления украинская армия потеряла более 3700 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета.За минувшие сутки российские войска нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений, а также огневое поражение противнику в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 114 районов скопления живой силы и техники, несколько складов боеприпасов. Средства ПВО сбили три самолета, два вертолета, 19 беспилотников, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", ракеты Storm Shadow и HARM.В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС. Верхняя часть станции была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению ряда населенных пунктов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

россия

украина

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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