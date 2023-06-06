https://ria.ru/20230606/soglasheniya-1876468179.html

Захарова назвала сравнение "Минска-2" с соглашениями по Косово неверным

Захарова назвала сравнение "Минска-2" с соглашениями по Косово неверным - РИА Новости, 06.06.2023

Захарова назвала сравнение "Минска-2" с соглашениями по Косово неверным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака по договоренностям... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:56

2023-06-06T13:56

2023-06-06T15:03

в мире

сербия

косово

белград (город)

приштина

мирослав лайчак

мария захарова

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака по договоренностям Сербии и Косово и минским договоренностям, заявила РИА Новости, что сравнение их сравнение в корне неверно.Ранее спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности, добавив, что они отличаются от минских договоренностей по Украине вовлеченностью в них ЕС. По его мнению, договоренности Ксово и Приштины будут реализованы, "вопрос в том, когда, а не если"."Такое сравнение в корне неверно уже потому, что, в отличие от минских соглашений, достигнутые в феврале-марте договоренности Белграда и Приштины – исключительно устные", - сказала Захарова, комментируя высказывания Лайчака."Навязываемый сербам есовский план нормализации – не более чем политическая декларация, которая не налагает на стороны юридические обязательства", - указала она, отметив, что при этом "Запад упорно требует осуществить эту схему, взваливает вину за невыполнение на сербское руководство".По мнению Захаровой, очевидно, что "проблема не в "упрямстве" Белграда, а в ущербности самого подхода, когда пренебрегают национальными интересами Сербии и продвигают так называемую независимость Косово, игнорируя основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244"."Неубедительны попытки брюссельских функционеров, включая Лайчака, откреститься от минских соглашений. Их гарантами, напомним, выступили и лидеры крупнейших государств Евросоюза – Франции и ФРГ при поддержке самого ЕС", - подчеркнула она.Официальный представитель российского МИД напомнила, что "позже они признались, что с самого начала работали на затягивание и эскалацию украинского кризиса"."Если бы есовцы добивались от киевского режима реализации "Минска" с тем же рвением, с каким сейчас давят на Белград, то трагического развития событий на Украине с большой вероятностью удалось бы избежать", - заявила Захарова."Несмотря на явный провал своего посредничества в диалоге по Косово, в Брюсселе продолжают твердить о незаменимости ЕС для решения проблем в регионе. Одновременно собственными руками "хоронят" брюссельские договоренности Белграда и Приштины 2013-2015 годов, о которых еврочиновники вслух уже стараются не вспоминать, будто их и не было", - добавила она.Захарова полагает, что "здесь аналогия с минскими соглашениями как раз уместна: в обоих случаях подписанные документы были нужны Западу не для того, чтобы их исполнять, а чтобы создать преимущество для одной из сторон, и там, и там последствия плачевные"."Выходит, что, в понимании еврочиновников, грубое нарушение международного права, отказ от взятых на себя обязательств, многолетнее поощрение агрессивной сербофобии Приштины и есть идеальная западная повестка дня на Балканах", - сказала она."В результате косовоалбанские экстремисты вновь подвели регион к грани вооруженного конфликта, антисербское насилие в крае достигло критического размаха, надежда на справедливое долгосрочное урегулирование тает на глазах, тогда как Запад привычно притворяется "уникальным миротворцем". Тревожная логика, тревожные факты", - заключила Захарова.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Позже сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее опубликовал полный текст поддержанного США европейского предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда от препятствования вступлению Приштины в международные организации. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.

https://ria.ru/20230529/vuchich-1874931742.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

сербия

косово

белград (город)

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, косово, белград (город), приштина, мирослав лайчак, мария захарова, евросоюз, нато, жозеп боррель, оон