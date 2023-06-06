https://ria.ru/20230606/sidr-1876527338.html

Ульяновский губернатор рассказал о состоянии пациентов, отравившихся сидром

Ульяновский губернатор рассказал о состоянии пациентов, отравившихся сидром - РИА Новости, 06.06.2023

Ульяновский губернатор рассказал о состоянии пациентов, отравившихся сидром

Двое пациентов областного центра специализированных видов медицинской помощи после отравления суррогатным сидром в Ульяновской области находятся в реанимации,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:07

2023-06-06T17:07

2023-06-06T17:07

происшествия

ульяновская область

алексей русских

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Двое пациентов областного центра специализированных видов медицинской помощи после отравления суррогатным сидром в Ульяновской области находятся в реанимации, остальных перевели в палаты долечивания, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Русских. Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек, включая беременную и двух подростков. "Сегодня навестил пациентов областного центра специализированных видов медицинской помощи. Здесь врачи борются за жизнь семи жителей нашего региона, поступивших с отравлением алкогольсодержащим напитком. Два человека находятся в реанимации отделения токсикологии. Остальных перевели в палаты долечивания, их состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. В частности, врачам удалось стабилизировать состояние беременной женщины, также положительная динамика наблюдается у 16-летней девушки. Желаю всем скорейшего выздоровления", - написал Русских. Он отметил, что местные врачи постоянно на связи с федеральными коллегами из ведущих медицинских центров страны. "Сегодня обсудили состояние пациентов с заместителем заведующего Токсикологического центра ФМБА России Салаватом Сарманаевым. Эксперт сейчас работает в регионе и дал высокую оценку слаженности действий врачей Ульяновской области. Хочу поблагодарить наших медработников за профессионализм", - добавил глава региона. Ранее в Самарской области сообщалось о двоих погибших и 16 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован, в Чувашии - один пострадавший. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, алексей русских, массовое отравление сидром в россии