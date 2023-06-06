https://ria.ru/20230606/sidr-1876508090.html

В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром

В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023

В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром

В Ульяновской области число умерших после отравления суррогатным сидром достигло двадцати, говорится в Telegram-канале регионального Минздрава. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:00

2023-06-06T16:00

2023-06-06T17:42

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

происшествия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

следственный комитет россии (ск рф)

димитровград

россия

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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. В Ульяновской области число умерших после отравления суррогатным сидром достигло двадцати, говорится в Telegram-канале регионального Минздрава."Врачи Ульяновской области делают все возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших от отравления. По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. (Из них. — Прим. ред.) спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось, 31 пациент находится под наблюдением в стационарах", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, состояние пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжелого, при этом у некоторых наблюдается положительная динамика."Большая часть пациентов госпитализирована в клиническую больницу № 172 ФМБА России в городе Димитровград. Один пациент получает лечение в областной детской клинической больнице, остальные находятся в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова", — приводит министерство слова исполняющей обязанности главы Минздрава области Олеси Колотик-Каменевой.Отмечается, что для оказания помощи отравившимся власти наладили взаимодействие со всеми федеральными центрами для проведения телемедицинских консультаций, "возможен и очный приезд ведущих специалистов страны".Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей регионов Приволжского федерального округа. В Самарской области погибли два человека, в Удмуртии — один. Несколько летальных исходов зафиксировали в Нижегородской области. В Пензенской области трех человек, включая двух подростков, госпитализировали с отравлением алкогольным напитком.Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр" производства ООО "Анди".СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html

https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

ульяновская область

димитровград

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), следственный комитет россии (ск рф), димитровград, россия