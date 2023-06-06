https://ria.ru/20230606/sidr-1876508090.html
В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром
В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром
В Ульяновской области число умерших после отравления суррогатным сидром достигло двадцати, говорится в Telegram-канале регионального Минздрава. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:00
2023-06-06T16:00
2023-06-06T17:42
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
следственный комитет россии (ск рф)
димитровград
россия
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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. В Ульяновской области число умерших после отравления суррогатным сидром достигло двадцати, говорится в Telegram-канале регионального Минздрава."Врачи Ульяновской области делают все возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших от отравления. По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. (Из них. — Прим. ред.) спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось, 31 пациент находится под наблюдением в стационарах", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, состояние пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжелого, при этом у некоторых наблюдается положительная динамика."Большая часть пациентов госпитализирована в клиническую больницу № 172 ФМБА России в городе Димитровград. Один пациент получает лечение в областной детской клинической больнице, остальные находятся в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова", — приводит министерство слова исполняющей обязанности главы Минздрава области Олеси Колотик-Каменевой.Отмечается, что для оказания помощи отравившимся власти наладили взаимодействие со всеми федеральными центрами для проведения телемедицинских консультаций, "возможен и очный приезд ведущих специалистов страны".Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей регионов Приволжского федерального округа. В Самарской области погибли два человека, в Удмуртии — один. Несколько летальных исходов зафиксировали в Нижегородской области. В Пензенской области трех человек, включая двух подростков, госпитализировали с отравлением алкогольным напитком.Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр" производства ООО "Анди".СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html
https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), следственный комитет россии (ск рф), димитровград, россия
Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Следственный комитет России (СК РФ), Димитровград, Россия
В Ульяновской области умерли еще двое отравившихся суррогатным сидром
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20