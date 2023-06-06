https://ria.ru/20230606/sidr-1876424455.html

Ульяновская полиция изъяла сидр на производстве в Самаре

Ульяновская полиция изъяла сидр на производстве в Самаре - РИА Новости, 06.06.2023

Ульяновская полиция изъяла сидр на производстве в Самаре

Плиция изъяла более 25 тысяч литров продукции по месту производства в Самаре, а также еще около 6,5 тысячи литров в ульяновской торговой сети, сообщается в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:40

2023-06-06T11:40

2023-06-06T11:56

самара

происшествия

массовое отравление сидром в россии

ульяновск

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Плиция изъяла более 25 тысяч литров продукции по месту производства в Самаре, а также еще около 6,5 тысячи литров в ульяновской торговой сети, сообщается в телеграм-канале главка МВД по Ульяновской области.Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр."За прошедшие сутки в Ульяновской области полицейскими... проведены осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь. Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объемом 30 литров каждый, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования. По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники ульяновской полиции по месту производства сомнительного спиртного в Самарской области изъяли "27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тысяч литров".

https://ria.ru/20230606/sidr-1876426637.html

самара

ульяновск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самара, происшествия, массовое отравление сидром в россии, ульяновск