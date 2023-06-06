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Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14 - РИА Новости, 06.06.2023
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09:28 06.06.2023 (обновлено: 09:29 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876366017.html
Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14
Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14 - РИА Новости, 06.06.2023
Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14
Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области, где погибли два человека, выросло за ночь вдвое - до 14, из них 11 находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:28
2023-06-06T09:29
самарская область
массовое отравление сидром в россии
нижегородская область
дмитрий азаров
ульяновская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области, где погибли два человека, выросло за ночь вдвое - до 14, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале минздрава региона.Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель."В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние троих пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам. Обращаю внимание, если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления - тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения - обратитесь за медицинской помощью незамедлительно", - цитирует минздрав слова главы ведомства Армена Беняна.Уточняется, что Бенян по поручению губернатора Дмитрия Азарова проконтролировал организацию медпомощи пациентам. "Руководитель ведомства посетил отделение по оказанию помощи больным с острыми отравлениями и отделение реанимации и интенсивной терапии областной больницы имени Середавина, лично осмотрел пациентов, обсудил с заведующими отделениями и лечащими врачами тактику лечения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876291027.html
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самарская область
нижегородская область
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самарская область, массовое отравление сидром в россии, нижегородская область, дмитрий азаров, ульяновская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Самарская область, Массовое отравление сидром в России, Нижегородская область, Дмитрий Азаров, Ульяновская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14

Минздрав: число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области, где погибли два человека, выросло за ночь вдвое - до 14, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале минздрава региона.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ
5 июня, 18:25
"В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние троих пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам. Обращаю внимание, если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления - тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения - обратитесь за медицинской помощью незамедлительно", - цитирует минздрав слова главы ведомства Армена Беняна.
Уточняется, что Бенян по поручению губернатора Дмитрия Азарова проконтролировал организацию медпомощи пациентам. "Руководитель ведомства посетил отделение по оказанию помощи больным с острыми отравлениями и отделение реанимации и интенсивной терапии областной больницы имени Середавина, лично осмотрел пациентов, обсудил с заведующими отделениями и лечащими врачами тактику лечения", - отмечается в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли
5 июня, 15:00
 
Самарская областьМассовое отравление сидром в РоссииНижегородская областьДмитрий АзаровУльяновская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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