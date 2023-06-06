https://ria.ru/20230606/sidr-1876366017.html

Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14

Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14 - РИА Новости, 06.06.2023

Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 14

Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области, где погибли два человека, выросло за ночь вдвое - до 14, из них 11 находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:28

2023-06-06T09:28

2023-06-06T09:29

самарская область

массовое отравление сидром в россии

нижегородская область

дмитрий азаров

ульяновская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области, где погибли два человека, выросло за ночь вдвое - до 14, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале минздрава региона.Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и семи жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель."В настоящее время 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние троих пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам. Обращаю внимание, если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления - тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения - обратитесь за медицинской помощью незамедлительно", - цитирует минздрав слова главы ведомства Армена Беняна.Уточняется, что Бенян по поручению губернатора Дмитрия Азарова проконтролировал организацию медпомощи пациентам. "Руководитель ведомства посетил отделение по оказанию помощи больным с острыми отравлениями и отделение реанимации и интенсивной терапии областной больницы имени Середавина, лично осмотрел пациентов, обсудил с заведующими отделениями и лечащими врачами тактику лечения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876291027.html

https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html

самарская область

нижегородская область

ульяновская область

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самарская область, массовое отравление сидром в россии, нижегородская область, дмитрий азаров, ульяновская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)