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Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876588852.html
Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени
Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени - РИА Новости, 06.06.2023
Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени
Администрация США располагает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до текущей осени, и запрашивать дополнительное... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:05
2023-06-06T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Администрация США располагает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до текущей осени, и запрашивать дополнительное финансирование у конгресса пока не требуется, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (завершается осенью – ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга. По словам американского чиновника, если администрации потребуется дополнительное финансирование, оно запросит его у конгресса. "Это будет сделано в подходящее время, однако на данном этапе такой необходимости нет", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, украина, сша, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби
Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени

Координатор Кирби: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Администрация США располагает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до текущей осени, и запрашивать дополнительное финансирование у конгресса пока не требуется, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (завершается осенью – ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга.
По словам американского чиновника, если администрации потребуется дополнительное финансирование, оно запросит его у конгресса. "Это будет сделано в подходящее время, однако на данном этапе такой необходимости нет", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома.
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