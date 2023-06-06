https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876588852.html

Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени

Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени - РИА Новости, 06.06.2023

Белый дом: у США достаточно финансирования для поддержки Украины до осени

Администрация США располагает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до текущей осени, и запрашивать дополнительное... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:05

2023-06-06T21:05

2023-06-06T21:05

специальная военная операция на украине

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украина

сша

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Администрация США располагает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до текущей осени, и запрашивать дополнительное финансирование у конгресса пока не требуется, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (завершается осенью – ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга. По словам американского чиновника, если администрации потребуется дополнительное финансирование, оно запросит его у конгресса. "Это будет сделано в подходящее время, однако на данном этапе такой необходимости нет", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, украина, сша, джон кирби