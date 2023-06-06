https://ria.ru/20230606/oxxxymiron-1876571365.html
Суд запретил распространять в России трек Oxxxymiron* "Ойда"
Суд запретил распространять в России трек Oxxxymiron* "Ойда" - РИА Новости, 06.06.2023
Суд запретил распространять в России трек Oxxxymiron* "Ойда"
Райсуд в Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры признал запрещенной к распространению в России песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров), сообщила РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:21
2023-06-06T19:21
2023-06-06T19:21
шоубиз
россия
санкт-петербург
москва
происшествия
oxxxymiron (мирон федоров)
новости шоу-бизнеса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры признал запрещенной к распространению в России песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Речь идет о музыкальном произведении "Ойда" исполнителя Oxxxymiron*… Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам", — говорится в сообщении. Как ранее сообщала судебная пресс-служба, ответчиками по этому административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам Федоров. Согласно экспертному заключению, автор песни позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как уточняла судебная пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ". По оценке прокуратуры, распространение этой информации "влечет негативные социальные, экономические и иные последствия". В начале 2022 года Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда". Также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в декабре оштрафовал Oxxxymiron* на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом для штрафа послужила видеозапись, которую исполнитель опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации.В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html
https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, москва, происшествия, oxxxymiron (мирон федоров), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Происшествия, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Новости шоу-бизнеса
Суд запретил распространять в России трек Oxxxymiron* "Ойда"
Суд запретил распространять в России трек Oxxxymiron* "Ойда" за призывы к сепаратизму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры признал запрещенной к распространению в России песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«
"Речь идет о музыкальном произведении "Ойда" исполнителя Oxxxymiron*… Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала судебная пресс-служба, ответчиками по этому административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам Федоров.
Согласно экспертному заключению, автор песни позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как уточняла судебная пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ".
По оценке прокуратуры, распространение этой информации "влечет негативные социальные, экономические и иные последствия".
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов
В начале 2022 года Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда".
Также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в декабре оштрафовал Oxxxymiron* на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом для штрафа послужила видеозапись, которую исполнитель опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации.
В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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