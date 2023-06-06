https://ria.ru/20230606/otselenie-1876550953.html

Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов

Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов - РИА Новости, 06.06.2023

Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов

Отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется не дольше, чем на несколько дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:14

2023-06-06T18:14

2023-06-06T18:14

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

днепр (река)

каховская гэс

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется не дольше, чем на несколько дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все, что нужно будет для того, чтобы помочь людям, будет сделано. Отселение будет, но оно будет не надолго, оно будет буквально на несколько дней. Большая часть территорий, которая сейчас затапливается в нижней части Днепра, она войдет в свое обычное русло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, есть точные расчеты, какие населенные пункты будут подтоплены и когда вода сойдет. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, днепр (река), каховская гэс, россия