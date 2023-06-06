Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/otselenie-1876550953.html
Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов
Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов - РИА Новости, 06.06.2023
Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов
Отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется не дольше, чем на несколько дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:14
2023-06-06T18:14
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
днепр (река)
каховская гэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется не дольше, чем на несколько дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все, что нужно будет для того, чтобы помочь людям, будет сделано. Отселение будет, но оно будет не надолго, оно будет буквально на несколько дней. Большая часть территорий, которая сейчас затапливается в нижней части Днепра, она войдет в свое обычное русло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, есть точные расчеты, какие населенные пункты будут подтоплены и когда вода сойдет. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html
херсонская область
днепр (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, днепр (река), каховская гэс, россия
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (река), Каховская ГЭС, Россия
Сальдо рассказал о процессе отселения из подтопленных районов

Сальдо: отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется на несколько дней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отселение из подтопленных районов Херсонской области планируется не дольше, чем на несколько дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Все, что нужно будет для того, чтобы помочь людям, будет сделано. Отселение будет, но оно будет не надолго, оно будет буквально на несколько дней. Большая часть территорий, которая сейчас затапливается в нижней части Днепра, она войдет в свое обычное русло", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, есть точные расчеты, какие населенные пункты будут подтоплены и когда вода сойдет.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Затопленный район Херсонской области в результате повреждения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 17:43
 
ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоДнепр (река)Каховская ГЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала