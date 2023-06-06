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Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества - РИА Новости, 06.06.2023
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15:40 06.06.2023 (обновлено: 17:26 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества - РИА Новости, 06.06.2023
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина, следует из указа на официальном... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:40
2023-06-06T17:26
подрыв автомобиля захара прилепина
россия
москва
нижегородская область
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
захар прилепин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича - писателя, общественного деятеля, публициста, город Москва; Шубина Александра Игоревича (посмертно) ", - говорится в документе.Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
россия
москва
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подрыв автомобиля захара прилепина, россия, москва, нижегородская область, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, захар прилепин
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Россия, Москва, Нижегородская область, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Захар Прилепин
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества

Путин наградил Прилепина и его погибшего при теракте соратника Шубина орденами Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде России
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича - писателя, общественного деятеля, публициста, город Москва; Шубина Александра Игоревича (посмертно) ", - говорится в документе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
6 мая, 15:36
 
Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаРоссияМоскваНижегородская областьВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоЗахар Прилепин
 
 
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