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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obstrely-1876425253.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:42
2023-06-06T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, макеевка, донецк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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