https://ria.ru/20230606/obstrel-1876435319.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска во вторник в 11.55 выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:21

2023-06-06T12:21

2023-06-06T12:31

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 11.55 выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 10.40 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, сцкк, донецкая народная республика, украина