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Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска во вторник в 11.55 выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:21
2023-06-06T12:21
2023-06-06T12:31
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 11.55 выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 10.40 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 122 миллиметра по Горловке