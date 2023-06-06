https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876353247.html

В Германии вынесли приговор украинскому наступлению

В Германии вынесли приговор украинскому наступлению - РИА Новости, 06.06.2023

В Германии вынесли приговор украинскому наступлению

Украина не в состоянии провести классическое крупномасштабное контрнаступление, а все разговоры об этом — выдумка, такое мнение высказал немецкий политолог... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:14

2023-06-06T07:14

2023-06-06T07:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина не в состоянии провести классическое крупномасштабное контрнаступление, а все разговоры об этом — выдумка, такое мнение высказал немецкий политолог Герфрид Мюнклер в беседе с изданием Focus."Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать. Это европейская выдумка и стремление выдавать желаемое за действительное", — заявил эксперт.По мнению Мюнклера, масштабы украинского наступления будут гораздо скромнее, чем ожидалось."Они будут атаковать <…> (российские войска – ред.) на разных направлениях и проверять их в разных точках. Но это выльется не в широкомасштабное контрнаступление, а в затяжную войну на истощение", - заключил эксперт.Ранее аналитики заявляли, что в затяжном конфликте у киевского режима нет возможности достичь военных успехов. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, дисбаланс в ресурсах создает ситуацию, когда время работает на Россию, а не на Украину. Немецкий политолог в свою очередь Меркель заявил, что численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.Как сообщили в Минобороны России, с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, которое было отбито. В течение 5 июня российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки. По данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.

https://ria.ru/20230606/leopard-1876342977.html

https://ria.ru/20230606/kennedi-1876344296.html

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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины