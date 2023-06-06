https://ria.ru/20230606/mery-1876451186.html

В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной

В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области, в приграничных с... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:09

2023-06-06T13:09

2023-06-06T13:35

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области, в приграничных с Украиной регионах принимаются меры для наведения порядка."Мне неизвестно об этом, там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал Песков журналистам на вопрос о военном положении в приграничных областях.

https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков