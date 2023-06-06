Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 06.06.2023 (обновлено: 13:35 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/mery-1876451186.html
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области, в приграничных с... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:09
2023-06-06T13:35
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области, в приграничных с Украиной регионах принимаются меры для наведения порядка."Мне неизвестно об этом, там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал Песков журналистам на вопрос о военном положении в приграничных областях.
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной

Песков: в приграничных с Украиной регионах принимают меры по наведению порядка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области, в приграничных с Украиной регионах принимаются меры для наведения порядка.
"Мне неизвестно об этом, там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал Песков журналистам на вопрос о военном положении в приграничных областях.
Дым на улице Шебекино
В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала