https://ria.ru/20230606/kuba-1876476294.html
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству - РИА Новости, 06.06.2023
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству
Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:21
2023-06-06T14:21
2023-06-06T14:21
год педагога и наставника
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_064dbee483131c83c00ac29793c4b634.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. "В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Республики Куба", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей, подписи поставили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Кубы Найма Ариатна Трухильо Баррето. "Стороны также обсудили реализацию международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", в рамках которого впервые планируется направить двух российских педагогов в Республику Куба. Учителя приступят к работе с нового учебного года, а в будущем их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de3656315ba7b8c86a7abdd17bc1039e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Общество
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Республики Куба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей, подписи поставили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Кубы Найма Ариатна Трухильо Баррето.
"Стороны также обсудили реализацию международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", в рамках которого впервые планируется направить двух российских педагогов в Республику Куба. Учителя приступят к работе с нового учебного года, а в будущем их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.