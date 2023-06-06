Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:21 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kuba-1876476294.html
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству - РИА Новости, 06.06.2023
Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству
Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:21
2023-06-06T14:21
год педагога и наставника
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_064dbee483131c83c00ac29793c4b634.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. "В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Республики Куба", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей, подписи поставили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Кубы Найма Ариатна Трухильо Баррето. "Стороны также обсудили реализацию международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", в рамках которого впервые планируется направить двух российских педагогов в Республику Куба. Учителя приступят к работе с нового учебного года, а в будущем их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de3656315ba7b8c86a7abdd17bc1039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Общество

Минпросвещения РФ и минобразования Кубы создали группу по сотрудничеству

© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России и министерство образования Кубы подписали документ о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Республики Куба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей, подписи поставили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Кубы Найма Ариатна Трухильо Баррето.
"Стороны также обсудили реализацию международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", в рамках которого впервые планируется направить двух российских педагогов в Республику Куба. Учителя приступят к работе с нового учебного года, а в будущем их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.
 
Год педагога и наставникаСергей КравцовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала