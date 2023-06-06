https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876340929.html
СМИ: в Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск
СМИ: в Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: в Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск
В Министерстве обороны США делают противоречивые заявления относительно начала контрнаступления украинских войск, сообщает издание Politico. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:39
2023-06-06T01:39
2023-06-06T10:48
игорь конашенков
вооруженные силы украины
politico
министерство обороны сша
украина
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны США делают противоречивые заявления относительно начала контрнаступления украинских войск, сообщает издание Politico.Согласно данным одного из неназванных чиновников ведомства, контрнаступление "официально" началось. Однако другое должностное лицо из Пентагона, как пишет газета, отметило, что наблюдается всплеск активности украинских войск, но, по его словам, это не означает начала контрнаступления. При этом газета New York Times пишет, что украинские чиновники не назвали американским коллегам дату начала контрнаступления, но указали временные рамки, когда они намерены приступить к нему. Нынешняя активность вписывается в эти рамки, отмечают анонимные должностные лица. С утра 4 июня, как заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. По его словам, всего ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта, но в результате противник не добился своих задач. В ночь на вторник в Минобороны заявили, что российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки. Уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно "отчитываться". Издание Economist со ссылкой на должностных лиц в понедельник сообщало: на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. При этом ранее в тот же день в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, как передавали западные СМИ, отрицали начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html
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игорь конашенков, вооруженные силы украины, politico, министерство обороны сша, украина, россия
Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Politico, Министерство обороны США, Украина, Россия
СМИ: в Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск
Politico: США делают совершенно противоречивые заявления о начале контрнаступления ВСУ