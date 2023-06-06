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В Новую Каховку наладили поставку питьевой воды после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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20:51 06.06.2023 (обновлено: 20:59 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876586697.html
В Новую Каховку наладили поставку питьевой воды после разрушения ГЭС
В Новую Каховку наладили поставку питьевой воды после разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новую Каховку наладили поставку питьевой воды после разрушения ГЭС
Налажена поставка питьевой воды в Новую Каховку, затопленную после разрушения Каховской ГЭС, продукты в городе есть, сообщил врио губернатора Херсонской области РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:51
2023-06-06T20:59
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
общество
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Налажена поставка питьевой воды в Новую Каховку, затопленную после разрушения Каховской ГЭС, продукты в городе есть, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с чрезвычайной ситуацией. Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, затопленная территория города обесточена во избежание несчастных случаев. "Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Люди из опасных мест эвакуируются, в первую очередь — дети и родители с малыми детьми", - рассказал глава региона. Как сообщил Сальдо, Каховский магистральный канал пока наполнен водой, однако ожидается спад уровня воды в канале по мере обмеления Каховского водохранилища. "Ситуация под контролем. Не только представители власти, но и жители сохраняют спокойствие, проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах", - подчеркнул он. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html
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новая каховка, владимир сальдо, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), общество, россия
Новая Каховка, Владимир Сальдо, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Общество, Россия
В Новую Каховку наладили поставку питьевой воды после разрушения ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: в Новую Каховку поставляют питьевую воду

Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Налажена поставка питьевой воды в Новую Каховку, затопленную после разрушения Каховской ГЭС, продукты в городе есть, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с чрезвычайной ситуацией. Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, затопленная территория города обесточена во избежание несчастных случаев. "Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Люди из опасных мест эвакуируются, в первую очередь — дети и родители с малыми детьми", - рассказал глава региона.
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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Как сообщил Сальдо, Каховский магистральный канал пока наполнен водой, однако ожидается спад уровня воды в канале по мере обмеления Каховского водохранилища.
«
"Ситуация под контролем. Не только представители власти, но и жители сохраняют спокойствие, проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах", - подчеркнул он.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Новая КаховкаВладимир СальдоХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)ОбществоРоссия
 
 
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