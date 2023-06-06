https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876524754.html

Сальдо рассказал, как проходит эвакуация из Новой Каховки после ЧП на ГЭС

Сальдо рассказал, как проходит эвакуация из Новой Каховки после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Сальдо рассказал, как проходит эвакуация из Новой Каховки после ЧП на ГЭС

Эвакуация из Новой Каховки и всех городов ниже по течению Днепра готова, но жители уже опытные и понимают, что вода уйдет, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:55

2023-06-06T16:55

2023-06-06T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Эвакуация из Новой Каховки и всех городов ниже по течению Днепра готова, но жители уже опытные и понимают, что вода уйдет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Эвакуация на сегодняшний день готова. Если кто-то хочет эвакуироваться, то автобусы и соответствующий транспорт есть. Но люди достаточно уже опытные, они уже знают, что это такое, они понимают, что это далеко не навсегда, и они понимают, что скоро, через несколько буквально дней, можно будет приступить к своей работе и не покидать свои родные дома", - рассказал Сальдо. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал Сальдо, массовой эвакуации не понадобится.

новая каховка

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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