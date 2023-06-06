https://ria.ru/20230606/ikony-1876543812.html

Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев

Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев - РИА Новости, 06.06.2023

Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил выработать правила по перемещению икон и других памятников культурного наследия, чтобы не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:51

2023-06-06T17:51

2023-06-06T17:51

культура

россия

русская православная церковь

владимир путин

сергий радонежский

культура

владимир толстой

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил выработать правила по перемещению икон и других памятников культурного наследия, чтобы не допускать таких ситуаций, как с "Троицей" Андрея Рублева. "Сейчас праздник Троицы прошел, и нужно не ждать следующего такого события, а сесть узким кругом профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать. Если действительно профессионалы говорят, что угрозы существуют, значит, надо находить другие решения, надо очень спокойно, взвешенно и не истерично к этому ко всему относиться", - сказал Толстой журналистам во вторник. Он добавил, что "Троица" не единственное ценная реликвия, которая находится в музеях страны. "Конечно, в какие-то трудные моменты истории икона начинает набирать ту самую сакральную роль, которая так необходима, но все-таки должны быть какие-то четкие правила, это не может быть спонтанным решением", - подчеркнул он. Кроме того, он считает, что необходимо учитывать мнение профессионалов, "которые единственные понимают, какие угрозы существуют для этих памятников". "На этом нельзя спекулировать, разжигать ситуацию противостояния музеев и Русской православный церкви, этого нет, и это не нужно подогревать", - заключил Толстой. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

https://ria.ru/20230604/palomniki-1876067144.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, русская православная церковь, владимир путин, сергий радонежский, культура, владимир толстой