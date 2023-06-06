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Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев - РИА Новости, 06.06.2023
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Культура
 
17:51 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ikony-1876543812.html
Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев
Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев - РИА Новости, 06.06.2023
Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил выработать правила по перемещению икон и других памятников культурного наследия, чтобы не... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:51
2023-06-06T17:51
культура
россия
русская православная церковь
владимир путин
сергий радонежский
культура
владимир толстой
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил выработать правила по перемещению икон и других памятников культурного наследия, чтобы не допускать таких ситуаций, как с "Троицей" Андрея Рублева. "Сейчас праздник Троицы прошел, и нужно не ждать следующего такого события, а сесть узким кругом профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать. Если действительно профессионалы говорят, что угрозы существуют, значит, надо находить другие решения, надо очень спокойно, взвешенно и не истерично к этому ко всему относиться", - сказал Толстой журналистам во вторник. Он добавил, что "Троица" не единственное ценная реликвия, которая находится в музеях страны. "Конечно, в какие-то трудные моменты истории икона начинает набирать ту самую сакральную роль, которая так необходима, но все-таки должны быть какие-то четкие правила, это не может быть спонтанным решением", - подчеркнул он. Кроме того, он считает, что необходимо учитывать мнение профессионалов, "которые единственные понимают, какие угрозы существуют для этих памятников". "На этом нельзя спекулировать, разжигать ситуацию противостояния музеев и Русской православный церкви, этого нет, и это не нужно подогревать", - заключил Толстой. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html
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россия, русская православная церковь, владимир путин, сергий радонежский, культура, владимир толстой
Культура, Россия, Русская православная церковь, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Культура, Владимир Толстой
Толстой предложил выработать единые правила по перемещению икон из музеев

Толстой предложил выработать правила по перемещению икон после ситуации с "Троицей"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил выработать правила по перемещению икон и других памятников культурного наследия, чтобы не допускать таких ситуаций, как с "Троицей" Андрея Рублева.
"Сейчас праздник Троицы прошел, и нужно не ждать следующего такого события, а сесть узким кругом профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать. Если действительно профессионалы говорят, что угрозы существуют, значит, надо находить другие решения, надо очень спокойно, взвешенно и не истерично к этому ко всему относиться", - сказал Толстой журналистам во вторник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Он добавил, что "Троица" не единственное ценная реликвия, которая находится в музеях страны. "Конечно, в какие-то трудные моменты истории икона начинает набирать ту самую сакральную роль, которая так необходима, но все-таки должны быть какие-то четкие правила, это не может быть спонтанным решением", - подчеркнул он.
Кроме того, он считает, что необходимо учитывать мнение профессионалов, "которые единственные понимают, какие угрозы существуют для этих памятников". "На этом нельзя спекулировать, разжигать ситуацию противостояния музеев и Русской православный церкви, этого нет, и это не нужно подогревать", - заключил Толстой.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
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