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Шойгу отметил героизм 3-й роты 37-й мотострелковой бригады
Шойгу отметил героизм 3-й роты 37-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 06.06.2023
Шойгу отметил героизм 3-й роты 37-й мотострелковой бригады
Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:48
2023-06-06T16:48
2023-06-06T16:51
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безопасность
россия
сергей шойгу
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", - сообщил Шойгу. По словам министра, данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и "нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери". "Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника", - отметил министр.Также Шойгу отметил героизм и других подразделений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления. "Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад", - подчеркнул министр обороны.
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу отметил героизм 3-й роты 37-й мотострелковой бригады
Шойгу рассказал о героизме офицеров 37-й мсбр Желанова и Положенцева и их подчиненных
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", - сообщил Шойгу. По словам министра, данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и "нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери".
"Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника", - отметил министр.
Также Шойгу отметил героизм и других подразделений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления. "Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад", - подчеркнул министр обороны.
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