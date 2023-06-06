https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876531624.html
Финляндия выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве
Финляндия выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве - РИА Новости, 06.06.2023
Финляндия выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве
Финляндия вышлет несколько человек, работавших в посольстве России в Хельсинки, сообщил Госсовет республики в Twitter. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:19
2023-06-06T17:19
2023-06-06T20:04
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Финляндия вышлет несколько человек, работавших в посольстве России в Хельсинки, сообщил Госсовет республики в Twitter."Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве и выполнявших разведывательные функции. Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России", — говорится в публикации.Это решение приняли президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет по внешней политике и политике безопасности правительства страны. О нем уже объявили временному поверенному в делах России.Российский МИД намерен отреагировать на действия Хельсинки.В конце мая ведомство предупредило посла Финляндии Антти Хелантеря о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта. МИД отметил, что ответственность за это полностью лежит на Хельсинки. Дипломату указали, что Финляндия взяла курс на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, москва, антти хелантеря, нато
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Москва, Антти Хелантеря, НАТО
Финляндия выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве
Правительство Финляндии выдворит девять человек, работавших в российском посольстве