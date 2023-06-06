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В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации - РИА Новости, 06.06.2023
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17:38 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html
В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации
В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации - РИА Новости, 06.06.2023
В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале предупредил жителей о поступающих с Украины фейковых звонках о превышении... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:38
2023-06-06T17:38
россия
севастополь
происшествия
украина
олег крючков
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале предупредил жителей о поступающих с Украины фейковых звонках о превышении показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. "Фиксируем украинские фейковые вбросы. Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая, звонки осуществляются с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", - написал Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, федеральные и крымские службы осуществляют круглосуточный мониторинг воды и воздуха. "Все показатели в норме, без всяких изменений. Доверяйте только проверенной, официальной информации", - подчеркнул Крючков. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876524754.html
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россия
севастополь
украина
республика крым
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россия, севастополь, происшествия, украина, олег крючков, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Россия, Севастополь, Происшествия, Украина, Олег Крючков, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации

Советник главы Крыма Крючков предупредил жителей о фейковых звонках об эвакуации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале предупредил жителей о поступающих с Украины фейковых звонках о превышении показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации.
"Фиксируем украинские фейковые вбросы. Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая, звонки осуществляются с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
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По его словам, федеральные и крымские службы осуществляют круглосуточный мониторинг воды и воздуха.
"Все показатели в норме, без всяких изменений. Доверяйте только проверенной, официальной информации", - подчеркнул Крючков.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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РоссияСевастопольПроисшествияУкраинаОлег КрючковМихаил РазвожаевСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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