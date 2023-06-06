https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html

В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации

В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации - РИА Новости, 06.06.2023

В Крыму предупредили о фейковых сообщениях об эвакуации

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале предупредил жителей о поступающих с Украины фейковых звонках о превышении... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:38

2023-06-06T17:38

2023-06-06T17:38

россия

севастополь

происшествия

украина

олег крючков

михаил развожаев

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале предупредил жителей о поступающих с Украины фейковых звонках о превышении показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. "Фиксируем украинские фейковые вбросы. Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая, звонки осуществляются с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", - написал Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, федеральные и крымские службы осуществляют круглосуточный мониторинг воды и воздуха. "Все показатели в норме, без всяких изменений. Доверяйте только проверенной, официальной информации", - подчеркнул Крючков. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876524754.html

https://ria.ru/20230606/genichesk-1876441423.html

россия

севастополь

украина

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, происшествия, украина, олег крючков, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), республика крым