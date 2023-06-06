https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876354222.html

Мэр Новой Каховки сообщил, где может быть эвакуация после повреждения ГЭС

Мэр Новой Каховки сообщил, где может быть эвакуация после повреждения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Мэр Новой Каховки сообщил, где может быть эвакуация после повреждения ГЭС

Эвакуация населения после разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки, сообщил РИА Новости мэр РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:30

2023-06-06T07:30

2023-06-06T12:13

происшествия

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эвакуация населения после разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, в два часа ночи были удары по городу, сейчас тоже периодически обстрелы продолжаются. "Все на месте, все службы работают. Эвакуация потребуется только ниже - Корсунка, Днепряны. Сейчас мы поймём, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что разрушены все сооружения, которые находятся непосредственно над дамбой. "Дамба построена из гидротехнических бетонов, которые сильно армированы. Вода хлынула та, которая была над дамбой, сверху. Вода не дошла до Днепровского проспекта", - сказал он. По словам Леонтьева, подъем воды составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. Электричество, газ, связь в городе есть.

https://ria.ru/20230511/ges-1870938631.html

https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html

новая каховка

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