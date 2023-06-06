https://ria.ru/20230606/ekologiya-1876531946.html
Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология"
Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 06.06.2023
Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология". РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:20
2023-06-06T17:20
2023-06-06T17:20
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология".Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Тверской области в рамках национального проекта "Экология" реализуется шесть региональных проектов. На заседании регправительства были представлены итоги работы в 2022 году и планы на предстоящий период. Особое внимание глава региона уделил развитию кадрового потенциала."Важно кадровое обеспечение реализации нацпроекта, привлечение к работе узких специалистов, инженеров, которые будут заниматься экологическим контролем, организацией сбора, переработки отходов и другими вопросами. Необходимо развивать данное направление в образовании", – сказал Руденя.По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" в Тверской области проведена расчистка русла реки Кашинка, продолжаются работы на озере Селигер на участке Сорога - Покровское. Планируется в 2024 году расчистить 16,4 километра водоемов.По проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в регионе формируется современная система накопления и утилизации ТКО, создаются условия для вторичной переработки мусора. В регионе растет доля отходов, направленных на сортировку. Так, в прошлом году показатель составил 27,6% от общей массы собранных отходов. В 2023 году планируется довести его до 37,7%. В регионе развивается система раздельного сбора мусора. В 2022 году ликвидировано 405 несанкционированных свалок. Глава региона также поручил усилить контроль за несанкционированным складированием строительного мусора.По проектам "Оздоровление Волги", "Чистая страна" и "Генеральная уборка" ведется ликвидация объектов накопленного вреда. Завершена рекультивация свалок в Нелидово, Кимрах, ведутся работы на объекте, расположенном на 13 километре Бежецкого шоссе под Тверью.Идет модернизация очистных сооружений. Реализованы проекты в Конаковском округе и селе Застолобье Рамешковского округа. В 2023-2024 годах планируется завершить реконструкцию блока биологической очистки в Твери, 1-го пускового комплекса очистных сооружений в Торжке и строительство объекта в Старице, обновление систем водоотведения в Кимрском и Бологовском округах. Это позволит снизить объемы отводимых в реку Волгу сточных вод.Проект "Сохранение лесов" включает мероприятия по восстановлению вырубленных и погибших лесных насаждений. Тверская область занимает первое место в ЦФО по восстановлению лесов.По национальному проекту профильные организации оснащают лесовосстановительной и противопожарной техникой. С 2019 года в учреждения поставлено более 370 единиц оборудования, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230604/tver-1876082178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по реализации в Верхневолжье нацпроекта "Экология".
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Тверской области в рамках национального проекта "Экология" реализуется шесть региональных проектов. На заседании регправительства были представлены итоги работы в 2022 году и планы на предстоящий период. Особое внимание глава региона уделил развитию кадрового потенциала.
"Важно кадровое обеспечение реализации нацпроекта, привлечение к работе узких специалистов, инженеров, которые будут заниматься экологическим контролем, организацией сбора, переработки отходов и другими вопросами. Необходимо развивать данное направление в образовании", – сказал Руденя.
По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" в Тверской области проведена расчистка русла реки Кашинка, продолжаются работы на озере Селигер на участке Сорога - Покровское. Планируется в 2024 году расчистить 16,4 километра водоемов.
По проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в регионе формируется современная система накопления и утилизации ТКО, создаются условия для вторичной переработки мусора. В регионе растет доля отходов, направленных на сортировку. Так, в прошлом году показатель составил 27,6% от общей массы собранных отходов. В 2023 году планируется довести его до 37,7%. В регионе развивается система раздельного сбора мусора. В 2022 году ликвидировано 405 несанкционированных свалок. Глава региона также поручил усилить контроль за несанкционированным складированием строительного мусора.
По проектам "Оздоровление Волги", "Чистая страна" и "Генеральная уборка" ведется ликвидация объектов накопленного вреда. Завершена рекультивация свалок в Нелидово, Кимрах
, ведутся работы на объекте, расположенном на 13 километре Бежецкого шоссе под Тверью
.
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Идет модернизация очистных сооружений. Реализованы проекты в Конаковском округе и селе Застолобье Рамешковского округа. В 2023-2024 годах планируется завершить реконструкцию блока биологической очистки в Твери, 1-го пускового комплекса очистных сооружений в Торжке
и строительство объекта в Старице, обновление систем водоотведения в Кимрском и Бологовском округах. Это позволит снизить объемы отводимых в реку Волгу сточных вод.
Проект "Сохранение лесов" включает мероприятия по восстановлению вырубленных и погибших лесных насаждений. Тверская область
занимает первое место в ЦФО по восстановлению лесов.
По национальному проекту профильные организации оснащают лесовосстановительной и противопожарной техникой. С 2019 года в учреждения поставлено более 370 единиц оборудования, пояснили в пресс-службе.