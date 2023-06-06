Шойгу предрек тяжелые последствия для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Глава Минобороны Шойгу: подрыв Каховской ГЭС будет иметь тяжелые последствия для экологии
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.