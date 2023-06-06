https://ria.ru/20230606/ekologiya-1876524472.html

Шойгу предрек тяжелые последствия для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Шойгу предрек тяжелые последствия для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Шойгу предрек тяжелые последствия для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС

Подрыв киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:54

2023-06-06T16:54

2023-06-06T16:54

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подрыв киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам Шойгу, не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, киевский режим намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, тем самым существенно ослабив свои позиции на херсонском направлении. Противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, добавил Шойгу. "С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия", - сказал Шойгу.

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россия, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, происшествия