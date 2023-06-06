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Украинские войска обстреляли из РСЗО два района Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО два района Донецка - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО два района Донецка
Украинские войска в 12.30 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:40
2023-06-06T12:40
2023-06-06T12:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли из РСЗО два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по двум районам Донецка