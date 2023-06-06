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В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии - РИА Новости, 06.06.2023
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08:02 06.06.2023 (обновлено: 10:49 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/aziya-1876356466.html
В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии
В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии - РИА Новости, 06.06.2023
В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии
ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:02
2023-06-06T10:49
в мире
сша
пхеньян
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединенные Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян пошел на конкретные шаги по деэскалации.Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллиген-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
https://ria.ru/20230606/mid-1876355078.html
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в мире, сша, пхеньян, россия
В мире, США, Пхеньян, Россия
В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии

МИД: Пхеньян должен реагировать на то, как США обостряют ситуацию в Северо-восточной Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединенные Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР
Вчера, 07:42
Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян пошел на конкретные шаги по деэскалации.
Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллиген-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.
Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.
Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В КНДР заявили, что имеют право на запуск спутников, как и другие страны
1 июня, 04:25
 
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