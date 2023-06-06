https://ria.ru/20230606/aziya-1876356466.html

В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии

В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии - РИА Новости, 06.06.2023

В МИД обвинили США в нагнетании обстановки в Северо-восточной Азии

ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:02

2023-06-06T08:02

2023-06-06T10:49

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединенные Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян пошел на конкретные шаги по деэскалации.Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллиген-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.

https://ria.ru/20230606/mid-1876355078.html

https://ria.ru/20230601/kndr-1875444415.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, пхеньян, россия