https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876350259.html

Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ

Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023

Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ

Артиллеристы первой танковой армии ВС РФ во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинской армии на ряде участков фронта в Донбассе,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T06:03

2023-06-06T06:03

2023-06-06T16:10

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Артиллеристы первой танковой армии ВС РФ во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинской армии на ряде участков фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Джокер". "Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем", - рассказал "Джокер".Он отметил, что при обнаружении новых маршрутов, по которым украинские силы пытаются подвезти боеприпасы или другие материально-технические средства, артиллерия РФ наносит по противнику на данных участках удары. "Если мы видим большое скопление техники, выбираем работу не миномёта, а РСЗО типа "Град" и наносим поражение противнику. В зависимости от цели мы работаем в основном на подавление и уничтожение противника, поэтому расход боеприпасов у нас каждый день варьируется, в зависимости от техники или живой силы, но мы не (экономим) боеприпасы, чтобы нанести огневое поражение и уничтожить (противника)",- добавил командир.

https://ria.ru/20230606/spetsopreatsiya-1876348879.html

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Российские артиллеристы и разведчики блокируют подвоз боеприпасов ВСУ в Донбассе Артиллеристы 1-й танковой армии российских вооруженных сил во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинских войск на ряде участков фронта в Донбассе 2023-06-06T06:03 true PT4M20S

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россия, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины