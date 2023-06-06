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Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 06.06.2023 (обновлено: 16:10 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876350259.html
Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ
Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ
Артиллеристы первой танковой армии ВС РФ во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинской армии на ряде участков фронта в Донбассе,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:03
2023-06-06T16:10
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Артиллеристы первой танковой армии ВС РФ во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинской армии на ряде участков фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Джокер". "Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем", - рассказал "Джокер".Он отметил, что при обнаружении новых маршрутов, по которым украинские силы пытаются подвезти боеприпасы или другие материально-технические средства, артиллерия РФ наносит по противнику на данных участках удары. "Если мы видим большое скопление техники, выбираем работу не миномёта, а РСЗО типа "Град" и наносим поражение противнику. В зависимости от цели мы работаем в основном на подавление и уничтожение противника, поэтому расход боеприпасов у нас каждый день варьируется, в зависимости от техники или живой силы, но мы не (экономим) боеприпасы, чтобы нанести огневое поражение и уничтожить (противника)",- добавил командир.
https://ria.ru/20230606/spetsopreatsiya-1876348879.html
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Российские артиллеристы и разведчики блокируют подвоз боеприпасов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы 1-й танковой армии российских вооруженных сил во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинских войск на ряде участков фронта в Донбассе
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россия, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы блокируют в Донбассе подвоз боеприпасов ВСУ

Российские Артиллеристы блокируют подвоз боеприпасов ВСУ на ряде участков в Донбассе

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Артиллеристы первой танковой армии ВС РФ во взаимодействии с разведчиками блокируют подвоз боеприпасов украинской армии на ряде участков фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Джокер".
"Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем", - рассказал "Джокер".
Он отметил, что при обнаружении новых маршрутов, по которым украинские силы пытаются подвезти боеприпасы или другие материально-технические средства, артиллерия РФ наносит по противнику на данных участках удары.
"Если мы видим большое скопление техники, выбираем работу не миномёта, а РСЗО типа "Град" и наносим поражение противнику. В зависимости от цели мы работаем в основном на подавление и уничтожение противника, поэтому расход боеприпасов у нас каждый день варьируется, в зависимости от техники или живой силы, но мы не (экономим) боеприпасы, чтобы нанести огневое поражение и уничтожить (противника)",- добавил командир.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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