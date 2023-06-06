https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html

Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС

Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС

Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:43

2023-06-06T17:43

2023-06-06T19:43

разрушение каховской гэс

херсонская область

киев

россия

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575064_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_6decad64c7f74818eb14437d19e262cf.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике", — написал он.В город направили все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС. Спасательную операцию осложняют проблемы со связью."Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые пункты временного размещения", — добавил Алексеенко.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения. Алексеенко подчеркивал, что в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

киев

россия

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

разрушение каховской гэс, херсонская область , киев, россия, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая каховка, происшествия