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Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 06.06.2023 (обновлено: 19:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html
Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС
Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС
Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:43
2023-06-06T19:43
разрушение каховской гэс
херсонская область
киев
россия
андрей алексеенко
владимир леонтьев (новая каховка)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике", — написал он.В город направили все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС. Спасательную операцию осложняют проблемы со связью."Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые пункты временного размещения", — добавил Алексеенко.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения. Алексеенко подчеркивал, что в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
херсонская область
киев
россия
новая каховка
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разрушение каховской гэс, херсонская область , киев, россия, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая каховка, происшествия
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Киев, Россия, Андрей Алексеенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
Город Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области: Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС

© AFP 2023 / STRINGERЗатопленный район Херсонской области в результате повреждения плотины Каховской ГЭС
Затопленный район Херсонской области в результате повреждения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Затопленный район Херсонской области в результате повреждения плотины Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
«
"Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике", — написал он.
В город направили все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС. Спасательную операцию осложняют проблемы со связью.
"Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше ста автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые пункты временного размещения", — добавил Алексеенко.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
Сейчас идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения. Алексеенко подчеркивал, что в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьКиевРоссияАндрей АлексеенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая КаховкаПроисшествия
 
 
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