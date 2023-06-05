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Умер актер Андрей Торхов - РИА Новости, 05.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 05.06.2023 (обновлено: 15:49 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/znamenitosti-1876223416.html
Умер актер Андрей Торхов
Умер актер Андрей Торхов - РИА Новости, 05.06.2023
Умер актер Андрей Торхов
В возрасте 67 лет умер актер Андрей Торхов, говорится на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором он служил с 2011 года. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:06
2023-06-05T15:49
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В возрасте 67 лет умер актер Андрей Торхов, говорится на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором он служил с 2011 года.&quot;Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант&quot;, — указано в некрологе.В 1979-м Торхов окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Служил в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. Преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.Кроме того, Торхов снимался в кино и сериалах. Его можно увидеть в проектах "Сюда не залетали чайки", "След", "Огни большого города", "Как выйти замуж за миллионера", "Законы улиц" и других.
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новости культуры, знаменитости, евгений вахтангов
Новости культуры, Знаменитости, Культура, Евгений Вахтангов
Умер актер Андрей Торхов

Актер из сериалов "След" и "Законы улиц" Андрей Торхов умер в 67 лет

© Фото : Театр на СоборнойЗаслуженный артист России Андрей Торхов
Заслуженный артист России Андрей Торхов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Театр на Соборной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В возрасте 67 лет умер актер Андрей Торхов, говорится на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором он служил с 2011 года.
«

"Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант", — указано в некрологе.

В 1979-м Торхов окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Служил в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. Преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.
Кроме того, Торхов снимался в кино и сериалах. Его можно увидеть в проектах "Сюда не залетали чайки", "След", "Огни большого города", "Как выйти замуж за миллионера", "Законы улиц" и других.
 
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