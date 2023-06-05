https://ria.ru/20230605/zelenskiy-1876286665.html

Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня

Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня - РИА Новости, 05.06.2023

Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня

Владимир Зеленский 15 июня выступит перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны представителя одной из ведущих фракций парламента Швейцарии. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:02

2023-06-05T18:02

2023-06-05T18:02

в мире

швейцария

украина

владимир зеленский

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ЦЮРИХ (Швейцария), 5 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский 15 июня выступит перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны представителя одной из ведущих фракций парламента Швейцарии. "Зеленский сможет обратиться к членам Совета с видеообращением в рамках летней сессии. Дата была определена по согласованию с Украиной: видеообращение запланировано на четверг, 15 июня, в 14.00 (15.00 мск)", - сообщает пресс-служба парламента Швейцарии. Ранее глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив планирующееся видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву. Депутат сообщал, что обращался в аппарат Национального совета (большая палата парламента) с просьбой отклонить соответствующий запрос украинской стороны. В пресс-службе парламента ранее сообщали, что с 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, среди которых были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел. Еще ни один иностранный президент не обращался к швейцарским депутатам по видеосвязи, говорилось в сообщении.

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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский