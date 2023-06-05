https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876203822.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5a861fb50b97fb403a39e7fafcb8062.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 12.05, украинские военные выпустили также 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800370_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_ab876be3d5f4dfb1451a7cca2847f9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой