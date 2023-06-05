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Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876203822.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 12.05, украинские военные выпустили также 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 12.05, украинские военные выпустили также 10 ракет из РСЗО.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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