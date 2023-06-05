https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876203822.html

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:31

2023-06-05T12:31

2023-06-05T12:31

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 12.05, украинские военные выпустили также 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия