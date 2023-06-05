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Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 05.06.2023 (обновлено: 21:49 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vyplaty-1876323844.html
Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты
Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты - РИА Новости, 05.06.2023
Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты
Жители Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат две единоразовые выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:19
2023-06-05T21:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
общество
белгородский район
россия
муром
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Жители Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат две единоразовые выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра&quot;, — заявил глава региона.Гладков привел список муниципалитетов, жителям которых окажут помощь:Кроме того, выплаты получат эвакуировавшиеся из сел Середа, Безлюдовка, Вознесеновка, Нехотеевка, Графовка, Зиборовка, Муром, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Щигоревка и Архангельское, города Шебекино, поселков Красное, Ленинский, Шебекинский, хуторов Мухин, Панков, Ржавец, Марьино и поселка городского типа Маслова Пристань в Шебекинском городском округе.Белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома, также предоставят кредитные каникулы. Губернатор уточнил, что федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество, белгородский район, россия, муром, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество, Белгородский район, Россия, Муром, Вооруженные силы Украины
Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты

Гладков: эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат две единоразовые выплаты

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГрайворонский городской округ
Грайворонский городской округ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Грайворонский городской округ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Жители Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат две единоразовые выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра", — заявил глава региона.

Гладков привел список муниципалитетов, жителям которых окажут помощь:
  • села Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Нехотеевка в Белгородском районе;
  • хутора Пригодные Тополи и Нижние Мельницы, села Логачевка, Бутырки, Вегировка, Бирюч в Валуйском городском округе;
  • хутор Старый в Волоконовском районе;
  • села Козинка, Гора-Подол, Глотово в Грайворонском городском округе;
  • село Староселье в Краснояружском районе.
Кроме того, выплаты получат эвакуировавшиеся из сел Середа, Безлюдовка, Вознесеновка, Нехотеевка, Графовка, Зиборовка, Муром, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Щигоревка и Архангельское, города Шебекино, поселков Красное, Ленинский, Шебекинский, хуторов Мухин, Панков, Ржавец, Марьино и поселка городского типа Маслова Пристань в Шебекинском городском округе.
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Белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома, также предоставят кредитные каникулы. Губернатор уточнил, что федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковОбществоБелгородский районРоссияМуромВооруженные силы Украины
 
 
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