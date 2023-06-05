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Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты

Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты - РИА Новости, 05.06.2023

Эвакуировавшиеся жители Белгородской области получат единоразовые выплаты

Жители Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат две единоразовые выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:19

2023-06-05T21:19

2023-06-05T21:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

общество

белгородский район

россия

муром

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Жители Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат две единоразовые выплаты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра", — заявил глава региона.Гладков привел список муниципалитетов, жителям которых окажут помощь:Кроме того, выплаты получат эвакуировавшиеся из сел Середа, Безлюдовка, Вознесеновка, Нехотеевка, Графовка, Зиборовка, Муром, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Щигоревка и Архангельское, города Шебекино, поселков Красное, Ленинский, Шебекинский, хуторов Мухин, Панков, Ржавец, Марьино и поселка городского типа Маслова Пристань в Шебекинском городском округе.Белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома, также предоставят кредитные каникулы. Губернатор уточнил, что федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html

https://ria.ru/20230605/pvo-1876315107.html

белгородская область

белгородский район

россия

муром

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белгородская область, вячеслав гладков, общество, белгородский район, россия, муром, вооруженные силы украины