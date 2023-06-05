https://ria.ru/20230605/vladivostok-1876147574.html

Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света

Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света - РИА Новости, 05.06.2023

Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света

Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:00

2023-06-05T07:00

2023-06-05T07:00

владивосток

октябрьский

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 12.40 (05.40 мск) 5 июня произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Прокуратура города Владивостока организовала проверку", - сказал собеседник. Как сообщает Муниципальный центр управления администрации Владивостока, обесточена часть центра Владивостока: улицы Тигровая, Уткинская, Фокина, 1-я Морская, Октябрьская, Алеутская и Океанский проспект. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 17.00 (10.00 мск).

https://realty.ria.ru/20230526/chertanovo-1874278799.html

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владивосток, октябрьский, происшествия