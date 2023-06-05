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Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света - РИА Новости, 05.06.2023
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07:00 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vladivostok-1876147574.html
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света - РИА Новости, 05.06.2023
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света
Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:00
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владивосток
октябрьский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 12.40 (05.40 мск) 5 июня произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Прокуратура города Владивостока организовала проверку", - сказал собеседник. Как сообщает Муниципальный центр управления администрации Владивостока, обесточена часть центра Владивостока: улицы Тигровая, Уткинская, Фокина, 1-я Морская, Октябрьская, Алеутская и Океанский проспект. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 17.00 (10.00 мск).
https://realty.ria.ru/20230526/chertanovo-1874278799.html
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владивосток, октябрьский, происшествия
Владивосток, Октябрьский, Происшествия
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света

Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке
Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
"Около 12.40 (05.40 мск) 5 июня произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Прокуратура города Владивостока организовала проверку", - сказал собеседник.
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26 мая, 11:05
Как сообщает Муниципальный центр управления администрации Владивостока, обесточена часть центра Владивостока: улицы Тигровая, Уткинская, Фокина, 1-я Морская, Октябрьская, Алеутская и Океанский проспект. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 17.00 (10.00 мск).
 
ВладивостокОктябрьскийПроисшествия
 
 
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