https://ria.ru/20230605/vladivostok-1876147574.html
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света - РИА Новости, 05.06.2023
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света
Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:00
2023-06-05T07:00
2023-06-05T07:00
владивосток
октябрьский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152467/87/1524678700_0:13:3406:1929_1920x0_80_0_0_02388dcc6659142c502e036dcd4f81f8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Около 22 тысяч жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры в понедельник остались без света из-за аварийного отключения подстанции, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 12.40 (05.40 мск) 5 июня произошло аварийное отключение подстанции АО "ДРСК", в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан. Прокуратура города Владивостока организовала проверку", - сказал собеседник. Как сообщает Муниципальный центр управления администрации Владивостока, обесточена часть центра Владивостока: улицы Тигровая, Уткинская, Фокина, 1-я Морская, Октябрьская, Алеутская и Океанский проспект. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 17.00 (10.00 мск).
https://realty.ria.ru/20230526/chertanovo-1874278799.html
владивосток
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152467/87/1524678700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b6abd807da7858791085d8f8da9854e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, октябрьский, происшествия
Владивосток, Октябрьский, Происшествия
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света
Около 22 тысяч жителей центра Владивостока остались без света из-за аварии на сетях