https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html

В Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о СВО "с земли"

В Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о СВО "с земли" - РИА Новости, 05.06.2023

В Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о СВО "с земли"

Президент РФ Владимир Путин наряду с официальными докладами регулярно совершает звонки руководителям подразделений, участвующих в спецоперации, и получает... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:02

2023-06-05T12:02

2023-06-05T12:17

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наряду с официальными докладами регулярно совершает звонки руководителям подразделений, участвующих в спецоперации, и получает "информацию с земли", такая связь налажена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На прошлой неделе он подтвердил агентству, что Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым. Тогда Песков отметил, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующими в спецоперации."Президент всегда предпочитает иметь самые разные источники получения информации, особенно когда речь идет о специальной военной операции. И наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется. Он делал это всегда и продолжает это делать. Связь налажена. Все это достаточно по команде президента оперативно делается", - сказал Песков.На вопрос, можно ли публиковать короткие стенограммы подобных разговоров, Песков ответил, что вряд ли."Президент раскрывает информацию о таких беседах, которую считает необходимой. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы", - отметил он.

https://ria.ru/20230601/alaudinov-1875625982.html

https://ria.ru/20230519/protez-1872963125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр