https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876106507.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:31

2023-06-05T16:31

2023-06-05T17:26

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российская армия предотвратила несколько попыток прорыва на Южнодонецком направлении. Подразделения Вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции. Противник потерял до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 бронемашин и 14 автомобилей. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что отряд спецназначения "Ахмат" серьезно потеснил украинские части в Марьинке.Параллельно ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 104 района скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов. В Харьковской области и Луганской Народной Республике пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-27, 13 беспилотников, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".В Белгородской области двум украинским отрядам не удалось форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Соединения ВСУ были рассеяны с помощью авиации и артиллерийского огня. Уничтожены более десяти военнослужащих, две лодки и бронеавтомобиль. Кроме того, подавлены пять минометных взводов, обеспечивающих прикрытие.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 433 самолета, 236 вертолетов, 4486 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1114 реактивных систем залпового огня, 9431 танк и другие бронемашины, 5009 орудий полевой артиллерии и 10688 единиц автомобильной техники.

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донецкая народная республика

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луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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