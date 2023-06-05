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В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного пивного напитка - РИА Новости, 05.06.2023
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18:49 05.06.2023 (обновлено: 18:57 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sklad-1876295508.html
В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного пивного напитка
В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного пивного напитка - РИА Новости, 05.06.2023
В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного пивного напитка
Нижегородские полицейские выявили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого есть погибшие в Ульяновской области, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:49
2023-06-05T18:57
ульяновская область
происшествия
нижегородская область
массовое отравление сидром в россии
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нижегородские полицейские выявили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого есть погибшие в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону."Сотрудники полиции ГУ МВД России по Нижегородской области в рамках проверочных мероприятий выявили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой, как сообщалось ранее, в Ульяновской области погибли несколько человек. Данная партия изъята", - говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские проверяют места продажи и хранения таких напитков, как "Мохито Мистер Сидр", "Шампанское Мистер Сидр", "Сакура Мистер Сидр", "Пиноколада Мистер Сидр", "Гранат-малина Мистер Сидр", а также изымают эту продукцию.В настоящее время известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, в настоящее время врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
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ульяновская область, происшествия, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии, россия
Ульяновская область, Происшествия, Нижегородская область, Массовое отравление сидром в России, Россия
В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного пивного напитка

В Нижегородской области полицейские обнаружили склад с партией опасного пивного напитка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нижегородские полицейские выявили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого есть погибшие в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
"Сотрудники полиции ГУ МВД России по Нижегородской области в рамках проверочных мероприятий выявили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой, как сообщалось ранее, в Ульяновской области погибли несколько человек. Данная партия изъята", - говорится в сообщении.
Добавляется, что полицейские проверяют места продажи и хранения таких напитков, как "Мохито Мистер Сидр", "Шампанское Мистер Сидр", "Сакура Мистер Сидр", "Пиноколада Мистер Сидр", "Гранат-малина Мистер Сидр", а также изымают эту продукцию.
В настоящее время известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, в настоящее время врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
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Ульяновская областьПроисшествияНижегородская областьМассовое отравление сидром в РоссииРоссия
 
 
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