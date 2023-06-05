https://ria.ru/20230605/seti-1876226673.html
В Башкирии студенты и преподаватели плетут маскировочные сети для бойцов
В Башкирии студенты и преподаватели плетут маскировочные сети для бойцов - РИА Новости, 05.06.2023
В Башкирии студенты и преподаватели плетут маскировочные сети для бойцов
Мастерскую по плетению маскировочных сетей для участников спецоперации открыли в университете в башкирском Стерлитамаке, где в свободное от учебы время трудятся РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:49
2023-06-05T13:49
2023-06-05T13:49
надежные люди
стерлитамак
республика башкортостан
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Мастерскую по плетению маскировочных сетей для участников спецоперации открыли в университете в башкирском Стерлитамаке, где в свободное от учебы время трудятся студенты, будущие воспитатели, учителя начальных классов, педагоги-психологи, сообщила РИА Новости декан факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Лилия Абдуллина. "У нас работает мастерская по плетению защитных сетей на факультете педагогики и психологии. Студенты и преподаватели осваивают данное искусство и подходят к этому с особой серьезностью. Все материалы и оборудование предоставляет Народное объединение "Помощь фронту – ZOV сердца", - рассказала Абдуллина. По словам собеседницы, в плетении маскировочных сетей уже участвуют более ста студентов и преподавателей. Здесь планируют изготовить порядка 20 сетей, потом их будут оправлять в зону проведения спецоперации. "Это и помощь участникам СВО и одновременно – воспитательный процесс для студентов. Мы готовим учителей начальных классов, воспитателей и педагогов-психологов, у них должны быть добрые и милосердные сердца. Студенты ходят в мастерскую с удовольствием, в свободное от учебы время. Никто их не принуждает, сами стремятся помочь. Подключаются к работе и наши преподаватели. Мы приглашаем в нашу мастерскую всех желающих и из других факультетов университета и горожан", - добавила декан факультета.
https://ria.ru/20230605/studentka-1876177860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стерлитамак, республика башкортостан
Надежные люди, Стерлитамак, Республика Башкортостан
В Башкирии студенты и преподаватели плетут маскировочные сети для бойцов
В Башкирии студенты и преподаватели плетут маскировочные сети для бойцов зоне спецоперации
УФА, 5 июн – РИА Новости. Мастерскую по плетению маскировочных сетей для участников спецоперации открыли в университете в башкирском Стерлитамаке, где в свободное от учебы время трудятся студенты, будущие воспитатели, учителя начальных классов, педагоги-психологи, сообщила РИА Новости декан факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Лилия Абдуллина.
"У нас работает мастерская по плетению защитных сетей на факультете педагогики и психологии. Студенты и преподаватели осваивают данное искусство и подходят к этому с особой серьезностью. Все материалы и оборудование предоставляет Народное объединение "Помощь фронту – ZOV сердца", - рассказала Абдуллина.
По словам собеседницы, в плетении маскировочных сетей уже участвуют более ста студентов и преподавателей. Здесь планируют изготовить порядка 20 сетей, потом их будут оправлять в зону проведения спецоперации.
"Это и помощь участникам СВО и одновременно – воспитательный процесс для студентов. Мы готовим учителей начальных классов, воспитателей и педагогов-психологов, у них должны быть добрые и милосердные сердца. Студенты ходят в мастерскую с удовольствием, в свободное от учебы время. Никто их не принуждает, сами стремятся помочь. Подключаются к работе и наши преподаватели. Мы приглашаем в нашу мастерскую всех желающих и из других факультетов университета и горожан", - добавила декан факультета.
Башкирская студентка организовала сбор помощи бойцам в зону спецоперации