https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876135467.html

ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка

ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка - РИА Новости, 05.06.2023

ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T00:47

2023-06-05T00:47

2023-06-05T00:47

ярослав нилов

лдпр

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов, соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи - сертификат для новорожденного ребенка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предусматривается, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены. Право на получение сертификата для новорожденного, согласно законопроекту, будет предоставляться родителям, усыновителям или опекунам при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. Информация о назначении и предоставлении сертификата будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, принятие данной инициативы окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.

https://ria.ru/20230511/imena-1870934200.html

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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, россия, общество