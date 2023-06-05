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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
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20:19 05.06.2023 (обновлено: 20:34 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pvo-1876315107.html
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:19
2023-06-05T20:34
белгородский район
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня глава региона также сообщал о том, что на подлете к Белгороду удалось сбить воздушную цель. По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и машина скорой помощи.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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белгородский район, вячеслав гладков, белгород
Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО по трем воздушным целям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня глава региона также сообщал о том, что на подлете к Белгороду удалось сбить воздушную цель. По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и машина скорой помощи.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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