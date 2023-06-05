https://ria.ru/20230605/pvo-1876315107.html
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:19
2023-06-05T20:19
2023-06-05T20:34
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня глава региона также сообщал о том, что на подлете к Белгороду удалось сбить воздушную цель. По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и машина скорой помощи.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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белгородский район, вячеслав гладков, белгород
Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО по трем воздушным целям
БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости.
Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
.
"Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня глава региона также сообщал о том, что на подлете к Белгороду удалось сбить воздушную цель. По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и машина скорой помощи.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Запад выпорол Зеленского за Белгород