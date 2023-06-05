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Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/prizyvy-1876186593.html
Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль
Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль - РИА Новости, 05.06.2023
Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль
Челябинский областной суд оставил под арестом жителя Челябинска Алексея Сидорова, задержанного за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:36
2023-06-05T11:36
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинская область
россия
москва
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом жителя Челябинска Алексея Сидорова, задержанного за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. По данным СУСК, мужчина был задержан Федеральной службой безопасности 10 мая, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Сидорова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 12 мая, которым Сидорову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля", - говорится в сообщении. За неделю до задержания блогера, в ночь на 3 мая, на Кремль была действительно совершена попытка удара беспилотниками - как отмечала администрация главы государства, целью выступала резиденция Владимира Путина. Пострадавших и материального ущерба не было, возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. Когда прошел эфир Сидорова, на котором он призывал к ударам по Кремлю - до или после реальной атаки, данных нет.
https://ria.ru/20230524/terrorizm-1873827467.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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происшествия, челябинская область, россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль

Суд оставил под арестом до 10 июля уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом жителя Челябинска Алексея Сидорова, задержанного за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. По данным СУСК, мужчина был задержан Федеральной службой безопасности 10 мая, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Сидорова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 12 мая, которым Сидорову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля", - говорится в сообщении.
За неделю до задержания блогера, в ночь на 3 мая, на Кремль была действительно совершена попытка удара беспилотниками - как отмечала администрация главы государства, целью выступала резиденция Владимира Путина. Пострадавших и материального ущерба не было, возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было.
Когда прошел эфир Сидорова, на котором он призывал к ударам по Кремлю - до или после реальной атаки, данных нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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