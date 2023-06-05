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Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль

Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль - РИА Новости, 05.06.2023

Суд оставил в СИЗО уральского блогера, призывавшего Киев атаковать Кремль

Челябинский областной суд оставил под арестом жителя Челябинска Алексея Сидорова, задержанного за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:36

2023-06-05T11:36

2023-06-05T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

челябинская область

россия

москва

украина

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом жителя Челябинска Алексея Сидорова, задержанного за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. По данным СУСК, мужчина был задержан Федеральной службой безопасности 10 мая, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Сидорова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 12 мая, которым Сидорову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июля", - говорится в сообщении. За неделю до задержания блогера, в ночь на 3 мая, на Кремль была действительно совершена попытка удара беспилотниками - как отмечала администрация главы государства, целью выступала резиденция Владимира Путина. Пострадавших и материального ущерба не было, возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. Когда прошел эфир Сидорова, на котором он призывал к ударам по Кремлю - до или после реальной атаки, данных нет.

https://ria.ru/20230524/terrorizm-1873827467.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинская область, россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр