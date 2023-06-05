https://ria.ru/20230605/pozhar-1876275777.html

Названа возможная причина возгорания на подстанции на Алтае

Названа возможная причина возгорания на подстанции на Алтае - РИА Новости, 05.06.2023

Названа возможная причина возгорания на подстанции на Алтае

Предварительной причиной возгорания на подстанции в Алтайском крае стал разлив масла, никто не пострадал, районы переводятся на резервное электроснабжение,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:17

2023-06-05T17:17

2023-06-05T17:17

происшествия

кытмановский район

алтайский край

виктор томенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предварительной причиной возгорания на подстанции в Алтайском крае стал разлив масла, никто не пострадал, районы переводятся на резервное электроснабжение, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Глава округа уточнял, что электричества придется ждать не меньше двух-трех часов. "Возгорание произошло на подстанции, предварительная причина — разлив масла. Никто не пострадал, ситуация находится под контролем. Энергетики переводят все три района на резервное электроснабжение. В населенных пунктах Кытмановского района подача электроэнергии уже восстановлена. Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь, на место происшествия направлен пожарный поезд", - написал Томенко. Он сообщил о поручении министерству промышленности и энергетики края помочь местным властям в Заринском районе "как можно скорее" ликвидировать последствия пожара на станции Смазнево, из-за которого отключилось электричество в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах.

https://ria.ru/20230604/pozhar-1876072681.html

кытмановский район

алтайский край

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Варвара Скокшина

происшествия, кытмановский район, алтайский край, виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)