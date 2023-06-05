https://ria.ru/20230605/pozhar-1876253374.html
Пожар в ресторане в центре Москвы потушили
Пожар в ресторане в центре Москвы потушили - РИА Новости, 05.06.2023
Пожар в ресторане в центре Москвы потушили
Пожар в ресторане в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:34
2023-06-05T15:34
2023-06-05T15:34
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости о сильном задымлении в ресторане на втором этаже трехэтажного здания в Оружейном переулке. "В 15.05 пожар полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876115266.html
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874617462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ресторане в центре Москвы потушили
В ресторане в центре Москвы потушили пожар площадью 15 квадратных метров
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Москвы удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости о сильном задымлении в ресторане на втором этаже трехэтажного здания в Оружейном переулке.
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"В 15.05 пожар полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведения о пострадавших не поступали.
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