https://ria.ru/20230605/politseyskie-1876296794.html
Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека
Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека - РИА Новости, 05.06.2023
Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека
Двое бывших сотрудников отдела полиции в дагестанском Дербенте приговорены к четырем годам лишения свободы каждый за избиение задержанного, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:01
2023-06-05T19:01
2023-06-05T19:03
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Двое бывших сотрудников отдела полиции в дагестанском Дербенте приговорены к четырем годам лишения свободы каждый за избиение задержанного, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СКР по республике. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших сотрудников ОМВД России по г. Дербенту… Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишения права занимать должность в государственных органах два года", – говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что в марте 2017 года инспектор патрульно-постовой службы и оперативный дежурный при исполнении должностных обязанностей избили 59-летнего мужчину сначала в служебной машине, а потом и в отделе полиции, нанося удары ногами в разные части тела. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, потерпевший после избиения был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачам пришлось удалить разорванную селезенку.
https://ria.ru/20230524/izyatie-1873761641.html
https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека
Двое экс-полицейских из Дагестана получили по четыре года колонии за избиение человека
МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости.
Двое бывших сотрудников отдела полиции в дагестанском Дербенте приговорены к четырем годам лишения свободы каждый за избиение задержанного, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СКР по республике
.
"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших сотрудников ОМВД России по г. Дербенту… Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишения права занимать должность в государственных органах два года", – говорится в сообщении.
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Следствие и суд установили, что в марте 2017 года инспектор патрульно-постовой службы и оперативный дежурный при исполнении должностных обязанностей избили 59-летнего мужчину сначала в служебной машине, а потом и в отделе полиции, нанося удары ногами в разные части тела. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, потерпевший после избиения был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачам пришлось удалить разорванную селезенку.
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