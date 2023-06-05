https://ria.ru/20230605/politseyskie-1876296794.html

Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека

Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека - РИА Новости, 05.06.2023

Экс-полицейские из Дагестана получили срок за избиение человека

Двое бывших сотрудников отдела полиции в дагестанском Дербенте приговорены к четырем годам лишения свободы каждый за избиение задержанного, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:01

2023-06-05T19:01

2023-06-05T19:03

происшествия

дербент

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Двое бывших сотрудников отдела полиции в дагестанском Дербенте приговорены к четырем годам лишения свободы каждый за избиение задержанного, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СКР по республике. "Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших сотрудников ОМВД России по г. Дербенту… Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишения права занимать должность в государственных органах два года", – говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что в марте 2017 года инспектор патрульно-постовой службы и оперативный дежурный при исполнении должностных обязанностей избили 59-летнего мужчину сначала в служебной машине, а потом и в отделе полиции, нанося удары ногами в разные части тела. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, потерпевший после избиения был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачам пришлось удалить разорванную селезенку.

https://ria.ru/20230524/izyatie-1873761641.html

https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html

дербент

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)