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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.06.2023
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17:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/pogoda-1876272970.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.06.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за усиления порывов ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:03
2023-06-05T17:03
санкт-петербург
россия
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за усиления порывов ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба правительства города. "По информации Росгидрометцентра, с 13 часов до 21 часа 5 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.
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санкт-петербург, россия, погода, общество
Санкт-Петербург, Россия, Погода, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления порывов ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за усиления порывов ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба правительства города.
«
"По информации Росгидрометцентра, с 13 часов до 21 часа 5 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.
Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.
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