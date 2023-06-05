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В Перми проверят информацию об истязании детей воспитателем - РИА Новости, 05.06.2023
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11:38 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/perm-1876187156.html
В Перми проверят информацию об истязании детей воспитателем
В Перми проверят информацию об истязании детей воспитателем - РИА Новости, 05.06.2023
В Перми проверят информацию об истязании детей воспитателем
Следователи проверяют информацию об истязании воспитателем воспитанников в детском саду в Перми, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:38
2023-06-05T11:38
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об истязании воспитателем воспитанников в детском саду в Перми, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее в паблике "ЧП ДТП Пермь" в соцсети "ВКонтакте" появился пост, из которого следовало, что в Перми родители обвиняют воспитательницу детского сада №419 в том, что она избивает их детей, кричит на них. Женщину уже якобы переводили из группы в группу из-за жалоб родителей. "По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230502/vospitatel-1869240801.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми проверят информацию об истязании детей воспитателем

Пермские следователи начали проверку информации об истязании детей воспитателем

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об истязании воспитателем воспитанников в детском саду в Перми, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в паблике "ЧП ДТП Пермь" в соцсети "ВКонтакте" появился пост, из которого следовало, что в Перми родители обвиняют воспитательницу детского сада №419 в том, что она избивает их детей, кричит на них. Женщину уже якобы переводили из группы в группу из-за жалоб родителей.
"По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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