https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876158723.html

В Ульяновской области шесть человек умерли, отравившись сидром

В Ульяновской области шесть человек умерли, отравившись сидром - РИА Новости, 05.06.2023

В Ульяновской области шесть человек умерли, отравившись сидром

Шесть жителей города Димитровграда Ульяновской области умерли от отравления после употребления сидра, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:17

2023-06-05T09:17

2023-06-05T09:32

происшествия

димитровград

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шесть жителей города Димитровграда Ульяновской области умерли от отравления после употребления сидра, сообщило региональное управление СК. По данным следствия, 3-4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". "Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались. В настоящее время следователями <...> предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области", — говорится в сообщении. На предприятии сейчас проходят следственные действияВедомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции этой статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

димитровград

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, димитровград, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)