https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876282607.html
В Киеве не ответили на вопрос о применении бельгийского оружия в России
В Киеве не ответили на вопрос о применении бельгийского оружия в России - РИА Новости, 05.06.2023
В Киеве не ответили на вопрос о применении бельгийского оружия в России
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос о применении украинской диверсионно-разведывательной... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:41
2023-06-05T17:41
2023-06-05T18:13
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос о применении украинской диверсионно-разведывательной группой в Белгородской области оружия, поставленного Киеву Бельгией, его слова приводит издание "Общественное". "Насколько известно, то они (диверсанты. — Прим. ред.) уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного или перетрофеенного оружия, техники или вооружения", — сказал он.Юсов отметил, что другие вопросы должным образом прокомментирует Минобороны страны."Вопросы по использованию вооружения нужно ставить непосредственно к этим структурам (диверсантам. — Прим. ред.), которые автономно действуют на территории России", — добавил представитель разведки. Сегодня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой. Он напомнил, что для переданного Киевом вооружения есть "четкие правила": оно должно использоваться "исключительно для оборонительных целей на украинской территории".Газета The Washington Post в субботу сообщила, что террористы, атаковавшие российский регион в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих в постсоветской республике, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. При этом в Брюсселе подчеркивали, что оружие предназначалось исключительно для использования ВСУ с целью "защиты своей территории и населения". По словам бельгийских властей, это "прямо указывается в сопроводительных документах для каждой поставки оружия".Королевство ранее сообщало о поставках Украине штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия намеревалась направить Киеву бронетехнику и грузовые автомобили.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские бойцы Западного военного округа заблокировали и разгромили диверсантов, а их остатки отбросили на территорию постсоветской республики, где вели огонь по боевикам вплоть до их полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230605/slutskiy-1876135208.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Киеве не ответили на вопрос о применении бельгийского оружия в России
ГУР МО Украины не стало комментировать сообщения о применении бельгийского оружия в России
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос о применении украинской диверсионно-разведывательной группой в Белгородской области оружия, поставленного Киеву Бельгией, его слова приводит издание "Общественное
".
«
"Насколько известно, то они (диверсанты. — Прим. ред.) уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного или перетрофеенного оружия, техники или вооружения", — сказал он.
Юсов отметил, что другие вопросы должным образом прокомментирует Минобороны страны.
"Вопросы по использованию вооружения нужно ставить непосредственно к этим структурам (диверсантам. — Прим. ред.), которые автономно действуют на территории России", — добавил представитель разведки.
Слуцкий оценил планы Бельгии обратиться к Киеву из-за применения ее оружия
Сегодня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо
поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой. Он напомнил, что для переданного Киевом вооружения есть "четкие правила": оно должно использоваться "исключительно для оборонительных целей на украинской территории".
Газета The Washington Post в субботу сообщила, что террористы, атаковавшие российский регион в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.
В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих в постсоветской республике, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.
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При этом в Брюсселе подчеркивали, что оружие предназначалось исключительно для использования ВСУ с целью "защиты своей территории и населения". По словам бельгийских властей, это "прямо указывается в сопроводительных документах для каждой поставки оружия".
Королевство ранее сообщало о поставках Украине штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия намеревалась направить Киеву бронетехнику и грузовые автомобили.
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В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские бойцы Западного военного округа заблокировали и разгромили диверсантов, а их остатки отбросили на территорию постсоветской республики, где вели огонь по боевикам вплоть до их полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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