https://ria.ru/20230605/obstrel-1876314234.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:10

2023-06-05T20:10

2023-06-05T20:10

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

стирол

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров...19.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 19.10 и 19.20 мск украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив десять снарядов калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, горловка, стирол, сцкк, нато